ВСУ ударили «Вампирами» по многоэтажке в Белгороде: фото последствий атаки ВСУ ударили «Вампирами» по многоэтажке в Белгороде

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины около 11:40 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате происшествия обрушился подъезд жилой многоэтажки. По данным ведомства, город был атакован сразу несколькими типами вооружения — тактическим ракетным комплексом «Точка-У» и реактивными системами залпового огня «Ольха» и «Вампир».

Как уточнили в Минобороны, средствами противовоздушной обороны удалось сбить шесть снарядов, выпущенных «Точкой-У», две ракеты «Ольхи» и четыре снаряда РСЗО «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент сбитой ракеты.

Губернатор региона Вячеслав Гладков при этом сообщал о прямом попадании. По его словам, обрушился весь подъезд, с первого по десятый этаж. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Точной информации о количестве пострадавших на данный момент нет. Однако Telegram-канал «112» сообщил, что под завалами обрушившегося в Белгороде подъезда дома может находиться до 20 человек. Уточняется, что после удара госпитализированы 11 человек, двое из которых несовершеннолетние. Также канал сообщил, что существует угроза обрушения соседних конструкций, поэтому спасатели начали эвакуацию. Сотрудники Следственного комитета России уже приступили к расследованию произошедшего.

Как сообщали СМИ, во время разборов завалов крыша многоквартирного дома обрушилась на спасателей. По данным корреспондентов, конструкция была шаткой и могла обвалиться в любой момент, однако спасатели продолжали разбирать завалы.

Фото последствий удара ВСУ по жилому дому в Белгороде — в галерее NEWS.ru.