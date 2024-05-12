ВСУ ударили по промышленной зоне Липецка Артамонов: в Липецке отражена утренняя атака БПЛА на инфраструктуру в промзоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка беспилотным летательным аппаратом, сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, атака была отражена, никто из местных жителей не пострадал.

Сегодня рано утром была предпринята очередная попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Угроза нейтрализована. Жертв нет, — написал Артамонов.

Он добавил, что на месте падения беспилотника работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления угроз по-прежнему находятся в состоянии боевой готовности. Артамонов также обратился к жителям региона с просьбой не публиковать кадры, демонстрирующие последствия подобных атак. Как объяснил губернатор, не помогать противнику корректировать направление и точность ударов.

Ранее глава Липецкой области предупредил, что на территории региона действует режим воздушной опасности. Артамонов призвал граждан следить за актуальной информацией из официальных источников.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на площадке Волгоградского НПЗ после падения на его территорию беспилотника. По его словам, средства ПВО отразили атаку дронов ночью 12 мая.