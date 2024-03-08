ВСУ ударили по приграничному селу в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Каменский Хутор под Брянском

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Каменский Хутор Климовского района, повреждения получили два дома, сообщил в своем Telegram-канале глава Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что никто из жителей населенного пункта не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома, — написал глава региона.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, никто из жителей не пострадал. По его словам, было зафиксировано пять снарядов, которые упали на территорию железнодорожной станции.

Утром 8 марта в Железногорске Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Аналогичное предупреждение распространили и власти Белгородской области.

Минобороны России ранее сообщало, что украинские военные в ночь на 8 марта запустили на территорию РФ 12 дронов самолетного типа, все они были ликвидированы средствами ПВО. По сведениям военных, в Белгородской области был уничтожен один БПЛА, над Волгоградской — 11.