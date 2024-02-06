ВСУ ударили по пекарне и АЗС в Бутово Власти ЛНР сообщили об ударе ВСУ из HIMARS по пекарне и АЗС в Бутово

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, сообщила в Telegram-канале Старобельская администрация. По ее данным, ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS, повреждены АЗС и пекарня.

Сегодня ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО Himars американского производства. Вследствие обстрела загорелась автозаправочная станция. <...> Также вследствие обстрела частично повреждено здание хлебопекарни, которая находится рядом с АЗС, — сказали в администрации.

На место происшествия прибыли спасатели, правоохранители и местные власти. Возгорание удалось локализовать. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Лисичанску. Первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что оно будет назначено на 23:00 мск 6 февраля.

ВСУ ударили по Лисичанску 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. Под завалами могли оказаться до 40 человек. В результате происшествия погибли 28 человек, среди которых беременная женщина и ее пятилетний ребенок.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту атаку «чудовищным террористическим актом». По его словам, для недопущения подобных трагедий и проводится спецоперация.