ВСУ ударили по городу в ЛНР Колягин: ВСУ повредили газопровод в Первомайске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 22:30 30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Первомайск, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Колягин. По его информации, было зафиксировано два прилета в один из жилых районов.

Обстрел велся предположительно из РСЗО HIMARS. В результате обстрела был поврежден газопровод среднего давления, произошло возгорание растительности, — написал глава города.

По информации Колягина, сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание. Он добавил, что специалисты газового хозяйства перекрыли подачу газа в поврежденном газопроводе.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 мая сообщил, что украинская армия нанесла повторный удар кассетными боеприпасами по Луганску. Прозвучало несколько взрывов, начался сильный пожар, стало известно о пострадавших. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что повторный обстрел Луганска был произведен по территории, где работают спасатели после предыдущего удара ВСУ вечером 27 мая.

Минобороны РФ сообщило, что в результате применения средств противовоздушной обороны 28 мая был сбит самолет МиГ-29 украинских воздушных сил в зоне СВО. Также были уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и реактивный снаряд HIMARS производства США.