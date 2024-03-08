ВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами СЦКК: ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Горловке

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка с применением четырех кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Атака была зафиксирована в 18:25 по местному времени.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 18:25 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный), — говорится в сообщении СЦКК.

Под удар также попал Куйбышевский район Донецка, уточнили в представительстве. Город, по имеющейся информации, обстреляли из натовской артиллерии.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные 8 марта обстреляли поселок Теткино Глушковского района, никто из мирных жителей не пострадал. Было зафиксировано пять снарядов, которые упали на территорию железнодорожной станции, добавил глава региона.

До этого Минобороны России передавало, что ВСУ в ночь на 8 марта запустили на территорию РФ 12 дронов, все они были ликвидированы средствами ПВО. По сведениям военных, в Белгородской области был уничтожен один БПЛА, над Волгоградской — 11. Вторгшиеся на территорию России дроны были самолетного типа, уточнили в ведомстве.