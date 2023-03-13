ВСУ ударили по двум населенным пунктам в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Некислица и деревню Грудская в Брянской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины 13 марта обстреляли приграничный российский регион — Брянскую область, под обстрел попали село Некислица и деревня Грудская в Севском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела никто из жителей населенных пунктов не пострадал, однако повреждения получили два жилых дома.

Атаке ВСУ подверглись деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что в деревне Раковка в Климовском районе Брянской области жилой дом получил повреждения в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Никто не пострадал.

9 марта Богомаз сообщил, что в Брянской области системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск.

В тот же день украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадавших не было. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.