ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что при обстреле использовались кассетные снаряды.

По центру был удар кассетными боеприпасами. Сами кассеты разорвались в воздухе, — заявили в экстренных службах.

В центре города на бульваре Пушкина прозвучали четыре мощных взрыва и ряд меньших по мощности разрывов. В небе заметны вспышки. Информация о потерпевших и ущербе на данный момент уточняется.

Представители региона в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины, сообщают, что обстрел Ворошиловского района города проводился из орудий калибра 155 мм, которые обычно используют страны НАТО.

Военкор Евгений Поддубный ранее отмечал, что заявления Киева об эффективности кассетных боеприпасов циничны. Он напомнил, что эти снаряды ВСУ используют против мирного населения ДНР, ЛНР, Запорожской области и других регионов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели жительницы населенного пункта Токмак в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован, уточнил он.