ВСУ ударили по Белгороду 9 мая: сколько пострадавших, какие разрушения

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Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали люди. Что известно об атаке ВСУ на Белгород?

Сколько человек пострадало в Белгороде

Известно, что есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и частные автомобили. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

Гладков проинформировал о восьми пострадавших, из них один ребенок. По его сведениям, четыре человека с осколочными ранениями были доставлены в городскую больницу.

«11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались», — заявил глава области.

По предварительным данным, в результате обстрела различные разрушения зафиксированы в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах и одном частном жилом доме. Также повреждены 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадала кровля в четырех частных жилых домовладениях и три машины.

Как еще ВСУ атаковали РФ

В ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой, сообщил оперативный штаб Кубани. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

«По данным ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — сказано в публикации оперштаба.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены в Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, это произошло в Клинцовском районе. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил он.

Помимо этого, дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны России. Как отмечается, атака была предпринята около 17:20 мск 8 мая с использованием БПЛА самолетного типа. Это была седьмая попытка ВСУ атаковать российский регион за день.

«Около 17:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Где прогремел взрыв на Украине

Взрыв произошел в пригороде Харькова, сообщало издание «Зеркало недели». Подробности не приводились. Местные власти информацию не комментировали. При этом в харьковских пабликах писали о движении группы ударных дронов над территорией региона.

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