ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк. Здание ресторана «Аркадия», пострадавшее в результате обстрела Ворошиловского района со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в результате обстрела пострадал 40-летний мужчина.

При обстреле Ворошиловского района по улице Набережной пострадали жилые дома и здание ресторана, — сообщил градоначальник.

По словам главы администрации, вечером украинские войска также обстреливали Петровский и Киевский районы Донецка. Кулемзин призвал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях, предупредив, что Калининский район также находится в зоне риска обстрелов.

РИА Новости сообщает, что ВСУ нанесли удар из РСЗО по ресторану, где в этот момент проходила свадьба. Опубликовано видео с места, на котором видно поврежденное здание и помещения.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 19:00 ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО. Перед этим, в 18:10, украинские военные также выпустили по Донецку три реактивных снаряда.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате сегодняшних обстрелов Донецка и Горловки погиб один мирный житель и еще трое получили ранения.

Артиллерийским снарядом калибра 155 мм, выпущенным из <...> населенного пункта Зеленое Поле, убит мужчина 1973 г. р., ранена женщина 1955 г. р., ее состояние оценивается как средней степени тяжести. <...> В результате попадания ракеты РСЗО HIMARS у ресторана «Аркадия» тяжело ранен сотрудник — мужчина 1984 г. р., — написал Пушилин.

Также в поселке Зайцево при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ был ранен 30-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заверил глава республики. Всего было зафиксировано шесть обстрелов и выпущено 15 боеприпасов с применением системы залпового огня, ствольной артиллерии и ударного БПЛА, добавил он.

Утром 24 февраля в Курской области в результате обстрела ВСУ без электроснабжения остались несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района, сообщал глава региона Роман Старовойт. По его словам, света нет в Гордеевке, Троицком, Внезапном, Викторовке и Успеновке.