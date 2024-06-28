ВСУ ударили из артиллерии по российскому городу ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии город Пологи в Запорожской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли из ствольной артиллерии подконтрольный России город Пологи в Запорожской области, сообщили в оперативных службах. В результате удара разрешен дом, жертв нет, передает РИА Новости.

ВСУ произвели обстрел по городу Пологи Пологовского района из ствольной артиллерии. Разрушен дом и надворные постройки. Пострадавших нет, — рассказали в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что в Сватовском округе ЛНР после обстрела ВСУ без электричества остались около 25 тысяч человек. При атаке украинских военных нарушена работа электроподстанции в Сватово. Глава округа назвала произошедшее актом терроризма против гражданского населения. Она также добавила, что сейчас на месте аварии работают специалисты, точные сроки возобновления электроснабжения не уточняются.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал Telegram-канале кадры последствий прилетов по городу Грайворону в ночь на 28 июня. По его словам, во время подомового обхода зафиксированы повреждения на территорий 10 частных домов. Удар ВСУ также привел к повреждениям на линиях газо- и электроснабжения в Грайвороне. При атаке никто не пострадал.