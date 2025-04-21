ВСУ ударили дронами по Белгородской области после Пасхи Мирный житель пострадал после ударов ВСУ по Белгородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины вновь атаковали населенные пункты Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на трассе Томаровка — Красная Яруга в результате удара FPV-дрона был ранен мужчина.

Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Необходимая медицинская помощь была оказана, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Кроме того, украинские беспилотники нанесли удары по селу Никольское в Белгородском районе, хутору Леоновка, а также селам Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово, Гладково и Двулучное в Валуйском округе и хутору Барилов Ракитянского района. Данные о других пострадавших и разрушениях уточняются.

Ранее Гладков говорил, что беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Он добавил, что в городе Шебекино дрон был подавлен системой РЭБ, при его падении и взрыве вспыхнула хозяйственная постройка, никто не пострадал. Село Мокрая Орловка Грайворонского округа было также атаковано двумя беспилотниками.

До этого военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что тактика украинских войск в ходе атак на Белгородскую область уже вырисовалась. По его словам, ВСУ переходят на данном участке к активной обороне.