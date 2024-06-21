ВСУ ударили беспилотником по Ильскому НПЗ: новости СВО на утро 20 июня

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ ударили дроном по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае, передала пресс-служба оперштаба по региону. По данным ведомства, в результате атаки произошло возгорание на площади 50 квадратных метров. Однако пожар удалось быстро ликвидировать. При падении обломков БПЛА пострадали два человека.

Уточняется, что атака была зафиксирована 21 июня, около 04:00 мск. В результате оказались повреждены хозяйственные сооружения на территории предприятия.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения специальной военной операции к вечеру 20 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ попытались совершить массированную атаку на Краснодарский край

Над Краснодарским краем сбиты несколько беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю. По данным ведомства, Украина предприняла попытку массированной атаки на Темрюкский, Ейский и Северский районы, никто не пострадал. Кроме того, ПВО нейтрализовала дроны над поселком Афипский, разрушений нет.

Часть обломков беспилотников упала на Краснодарский край, пострадали четыре человека. Повреждения также зафиксировали на здании автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре.

Фото: МО РФ Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

ПВО сбила ракету ATACMS и пять дронов ВСУ над Херсонской областью

Над Херсонской областью сбили пять беспилотников ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов в Telegram-канале. Также ПВО нейтрализовала ракету ATACMS. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Дроны пытались атаковать территорию Чонгара, Геническа и Арабатской стрелки. Также система ПВО сбила над Чонгаром снаряды РСЗО, уточнил он.

Над Мелитополем сбиты четыре ракеты ВСУ

Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем, сообщила пресс-служба администрации города. Там уточнили, что попытки атаковать населенный пункт были зафиксированы около 22:00 мск.

Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие. По их словам, в настоящий момент городу больше ничего не угрожает.

На Украине признали причастность к атакам на российские нефтебазы

В Киеве подтвердили причастность Службы безопасности Украины к атакам на российские нефтебазы, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного украинского чиновника. Уточняется, что речь идет об объектах в Адыгее и Тамбовской области.

Эти удары, как он рассказал, проводились в рамках специальной операции СБУ. При этом, подчеркнули авторы публикации, мужчина не имел права передавать эту информацию СМИ.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российский военный рассказал, как ВСУ применяют FPV-дроны по ночам

Украинская армия активно применяет FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на Херсонском направлении, рассказал РИА Новости командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип. По его словам, на некоторых участках фронта танкистам опаснее работать ночью, чем днем.

Военнослужащий уточнил, что сейчас в любое время суток противник выпускает одинаковое количество дронов. Их трудно отследить и заметить, тем более в условиях возросшего количества. ВСУ не жалеют аппаратов, заметил он. В Минобороны РФ не прокомментировали данную информацию.

В Киеве признали, что системы Patriot не уберегут энергообъекты от ракет

Системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. По его словам, это попросту невозможно, даже если окружить объект этими комплексами со всех сторон, пишет издание «Страна.ua».

Коваленко также напомнил, что на ТЭЦ есть защита от обломков. Но она не играет роли, когда «прилетает шесть ракет в один блок».

Читайте также:

ВСУ выбрали Харьков: ждать ли наступления после прорыва ВС РФ в Донбассе

У ВСУ появятся умные бомбы. Чем это опасно для России

Сжигает БПЛА за 5 секунд: кто применит лазерное оружие первым — РФ или ВСУ