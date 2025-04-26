Пьяный водитель сбил сотрудника ГАИ и попытался скрыться во дворах В Ленобласти пьяный водитель сбил сотрудника ГАИ и попытался скрыться от погони

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области пьяный водитель сбил сотрудника ГАИ и попытался скрыться во дворах, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». 34-летнего мужчину задержали, на него возбуждено уголовное дело.

Как рассказал канал, инцидент произошел в СНТ «Пятиречье». Правоохранители остановили Hyundai Solaris, странно вилявший по дороге. Водитель оказался сильно пьян и отказался покидать автомобиль. Вместо этого он резко стартовал и зацепил дверью сотрудника ГАИ, который в этот момент стоял рядом с машиной.

Водитель хотел затеряться во дворах, но состояние алкогольного опьянения не позволило ему это сделать. Мужчина покинул автомобиль и попытался скрыться бегом, но его задержал наряд и доставил в отдел полиции.

Выяснилось, что задержанный мужчина — неоднократно судимый житель Карелии. Ему вручили административные штрафы за нарушение ПДД и возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Сбитый сотрудник ГАИ обратился в больницу за помощью, затем отправился на домашнее лечение.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области произошло с ДТП с участием 16 машин. Как рассказали в областном ГУ МВД, происшествие спровоцировал водитель иномарки, который не справился с управлением и протаранил отбойник.