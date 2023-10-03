ВСУ трижды обстреляли поселок Теткино в Курской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, обошлось без пострадавших, но повреждения получил один дом. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано три прилета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено одно домовладение. Окажем собственнику помощь в восстановлении, — заявил глава региона.

Около 11 часов утра 3 октября российская ПВО сбила два украинских дрона и три реактивных снаряда в небе над Белгородской областью. Также сообщалось об обстреле кассетными боеприпасами поселка Климово в Брянской области.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли из танков автомобильный пункт пропуска (АПП) «Крупец» в Курской области. Как отмечается, на пропускном пункте есть повреждения, при этом никакой военной инфраструктуры вблизи него нет. Подчеркивается, что целью ВСУ стал обычный гражданский объект.

30 сентября ВСУ атаковали пятью самоуничтожающимися БПЛА вышку связи, водоканальную башню и автомобильный пункт пропуска в Курской области. По данным Telegram-канал SHOT, атака велась около 40 минут, погибших и разрушений нет.