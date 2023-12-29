Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Это уже третья за день атака украинской армии на российский регион. Пострадавших среди мирных жителей нет.
ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет, — написал Гладков.
Глава области добавил, что в результате обстрела различные повреждения получили четыре частных жилых домовладения. На месте работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории.
Ранее украинская армия атаковала село Вязовое и поселок Уразово в Белгородской области. В ходе обстрелов ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Град». В результате атаки были зафиксированы повреждения в жилых домовладениях. Никто среди мирных граждан не пострадал.
Над Белгородом ранее сработала система противовоздушной обороны. Гладков сообщил, что на подлете к городу сбили воздушную цель. Пострадавших и разрушений на земле зафиксировано не было. По информации Министерства обороны РФ, силы ПВО ликвидировали над территорией региона три противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.