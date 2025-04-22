ВСУ страдают от дефицита резервов под Красноармейском на фоне успехов ВС РФ Кимаковский: резервы ВСУ под Красноармейском истощаются на фоне успехов ВС РФ

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины страдают от дефицита резервов под Красноармейском, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live». В настоящий момент российская армия продолжает наступление на город (украинское название — Покровск) в ДНР с двух сторон.

По словам Кимановского, движение ВС РФ проходит вдоль железнодорожных путей от населенного пункта Котлино, и это является очень большим успехом. Он уточнил, что также российская армия очень хорошо продвигается в сторону севера, несколько восточнее, в районе населенного пункта Шевченко.

И уже противник не справляется там, это показывает то, что резервов на этом направлении у него не так уж много и осталось, — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР напомнил, что украинская армия с помощью группировки дроноводов совершала попытки «срезать» выступ российских войск. Однако, по его словам, они ни к чему не привели и все территории, которые ВСУ пытались забрать, остались под контролем России.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Сухая Балка в ДНР. Операция проведена военнослужащими Южной группировки войск.