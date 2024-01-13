ВСУ стали по-новому использовать «Бабу Ягу» Боец «Ахмата»: ВСУ минируют Кременской участок фронта при помощи «Бабы Яги»

Фото: МО Украины

Подразделения украинских вооруженных сил (ВСУ) осуществляют минирование дорог на кременском участке фронта в Донбассе с использованием дронов «Баба Яга», сообщил боец спецназа «Ахмат», выполняющий задачи в данном районе, передает РИА Новости. По его словам, дроны подлетают к дороге, устанавливают на ней взведенные снаряды или мины, после чего отступают.

Боец отметил, что такие действия направлены на затруднение ротации бойцов на позициях в указанном районе фронта. В ответ на такие угрозы, бойцы из группы «Ахмат» ежедневно проводят разминирование дороги. Однако, несмотря на их усилия, украинские военные продолжают устанавливать минные ловушки, создавая риски для бойцов, проходящих по этим маршрутам.

Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в нем находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.