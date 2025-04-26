ВСУ в панике выбираются из села-«мясорубки» в ДНР ВСУ спасаются бегством с позиций на юго-востоке Богатыря в ДНР

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ВС Украины

Украинские войска отступают с нескольких позиций на юго-востоке села Богатырь на юге ДНР, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. На данном участке начались бои на подступах к населенному пункту. Других подробностей о ситуации на этом направлении пока нет.

Юго-восточная окраина Богатыря стала для противника мясорубкой. Из-за этого они бегут с позиций на этом участке фронта, — сообщили в силовых структурах.

Ранее стало известно, что российские бойцы на Покровском направлении пошли на смертельный риск: при приближении штурмовой группы ВСУ они вызвали огонь на себя, чтобы не дать противнику обнаружить свою позицию. Военнослужащие ушли в подвал одного из домов, откуда по рации держали связь с другими бойцами. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков тем временем заявил, что Германия никогда не станет независимой от США. Так он прокомментировал информацию, что в Вашингтоне запретили немецким властям поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину из-за наличия в них критических компонентов американского производства.