ВСУ совершили покушение на российского военкора Сальдо: ВСУ совершили покушение на военкора News Front Александра Резника

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины покусились на жизнь военного корреспондента News Front Александра Резника, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, военные сбросили на автомобиль журналиста разрывной снаряд. Военкор получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает.

Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками, — написал Сальдо.

Врио губернатора региона добавил, что подобные действия Киева свидетельствуют о его страхе перед правдой. Если журналист «выбешивает» Украину, значит, он делает все правильно, заключил Сальдо.

Они боятся правды, поэтому и устраивают преследования журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает такую неудобную для них правду за ее пределами, — заявил он.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на его жизнь покушались не менее десяти раз. Он признался, что угрозы поступают и сейчас, однако их он воспринимает как повод для смеха.