ВСУ совершили минометную атаку на крупное предприятие в российском регионе Mash: ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по птицефабрике под Белгородом

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по крупнейшей птицефабрике «Ясные Зори» в Белгородской области. Как уточняет канал, один человек погиб, еще двое были ранены в результате атаки. Инцидент произошел около 13:30 в Новой Таволжанке. Официальных данных от Минобороны РФ не поступало.

Ранее в «Белгородэнерго» сообщали, что временные перерывы с электроснабжением в Белгороде и некоторых районах области наблюдаются из-за внешнего технологического воздействия. Энергетики уже начали переводить подачу электроэнергии на резервные схемы. Социально значимые объекты получают электроэнергию от передвижных резервных источников.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности объявлен на всей территории региона. Он призвал сограждан укрыться в подвалах и не покидать их, пока не будет дана команда отмены угрозы. Спустя 12 минут после объявления тревоги ее отменили.

Также в Министерство обороны РФ сообщало, что в понедельник, 1 июля, в небе над Брянской, Курской и Белгородской областями за ночь были сбиты и подавлены 36 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил. По данным ведомства, беспилотники были самолетного типа.