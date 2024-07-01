ВСУ снова обстреляли Шебекино Гладков: Шебекинский округ снова подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Шебекинский городской округ Белгородской области снова подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

В поселке Первомайский в результате обстрела загорелся частный дом. В хуторе Мухин FPV-дрон атаковал нежилой частный дом. Село Мешковое подверглось атакам с помощью дронов-камикадзе, один из которых повредил линию газоснабжения, — сказал Гладков.

Из-за атаки временно остались без газа жители хуторов Стадников, Желобок, Бабенков, а также сел Терезовка и Мешковое. Специальные службы уже на местах происшествий и работают над устранением последствий.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что по меньшей мере четыре воздушные цели сбиты в небе над акваторией Севастополя. По его словам, осколки уничтоженных ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Глава региона добавил, что уточняет сведения о повреждении гражданской инфраструктуры. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого он рассказал, что в городе ввели новый сигнал оповещения населения об угрозе удара со стороны ВСУ — «Баллистика». Это решение было принято на заседании заксобрания города.