ВСУ второй раз за день обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ снова обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа, пострадавших нет, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Повреждены четыре частных дома, на месте работают аварийные службы, уточнил глава региона.

ВСУ повторно обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, заборы и хозпостройки, — написал Гладков.

Об обстреле села Большетроицкое губернатор сообщал 27 сентября утром, тогда ранение получил один из его жителей во время работ на своем участке. По словам главы Белгородской области, пострадавший получил ранение бедра, его доставили в больницу. Один дом получил повреждения.

До этого Гладков сообщал, что украинские военные выпустили несколько снарядов по территории промышленного предприятия в городе Шебекино. Работница завода получила осколочные ранения при ударе. Женщина была госпитализирована. Также он отметил, что украинские военные повредили несколько цехов на территории предприятия. На месте нападения работают экстренные службы.

Представительно ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщило об обстреле Донецка с применением кассетных боеприпасов. По столице республики выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.