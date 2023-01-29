Белгородская область попала под обстрел ВСУ Гладков сообщил об обстреле села Долгое в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам областного главы, в результате удара армии Украины никто не пострадал. В одном из домов взрывной волной выбило стекла. На месте работают оперативники.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в одном частном домовладении. Оперативные службы находятся на месте, — сообщил Гладков.

24 января во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным белгородский глава рассказал, что из-за обстрелов населенных пунктов области со стороны Украины с начала спецоперации погибли 25 человек. Гладков добавил, что еще 96 получили ранения.

Ранее в регионе до 4 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности. 19 января белгородский губернатор заявил, что область трижды за сутки попала под обстрел ВСУ. Отмечается, что ВСУ нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. Впоследствии под удар попало село Долгое в Валуйском городском округе. В третий раз целью стал Белгородский район, жертв и пострадавших нет.