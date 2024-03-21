ВСУ 10 дней подряд обстреливают российский поселок Старовойт: ВСУ снова обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины снова обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Населенный пункт подвергается атакам со стороны украинской армии в течение 10 дней подряд. По словам главы региона, в результате обстрела была повреждена газовая труба.

Поселок Теткино Глушковского района снова обстрелян со стороны Украины. В результате повреждена газовая труба. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ремонту, — написал Старовойт.

Накануне под обстрел ВСУ попал поселок Краснооктябрьский в Курской области. Как сообщил Старовойт, было зафиксировано пять прилетов по населенному пункту. В результате атаки получила повреждения линия электропередачи, из-за чего часть поселка осталась без света.

Утром 21 марта средства противовоздушной обороны уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня «Вампир» над Белгородской областью. По информации Министерства обороны РФ, в общей сложности над регионом сбили десять ракет. В результате падения обломков было повреждено здание «Белгород Арены». По словам директора учреждения, повреждения получили кабинеты главы и секретаря, а также некоторое оборудование и остекление спорткомплекса.