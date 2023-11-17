ВСУ сдаются в плен с помощью Telegram: новости СВО на утро 17 ноября Морпех ВСУ сдался в плен через Telegram-бот

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский военнопленный

Украинский морпех Николай Ягорницкий сдался в плен Вооруженным силам России благодаря специальному Telegram-боту. Адрес бота он нашел на листовках, разбросанных на левому берегу Днепра.

По словам Ягорницкого, он поднял одну из листовок, перешел по указанной ссылке в аккаунт Telegram и написал код FreeSoldier. Вскоре к нему подошли российские военные, которые помогли ему сдаться безопасно, чтобы избежать ранений.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 16 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Боевой потенциал ВСУ снижается

Военный потенциал российских войск растет, заявил военный корреспондент Александр Сладков. Журналист отметил, что одновременно с этим потенциал ВСУ снижается, поэтому сейчас задача РФ — дождаться наиболее подходящего момента для окружения намеченных украинских городов. По мнению Сладкова, ими могут стать Херсон и Запорожье, а также Харьков и Николаев.

США обвинили в начале украинского конфликта, а Зеленского в желании его продолжить

США развязали украинский конфликт в условиях непосильного госдолга, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, все, чего добился Вашингтон своей проукраинской деятельностью — спровоцировал Россию на ответные шаги.

Также Макгрегор отметил, что Москва никогда не была тем монстром, каким ее рисовали страны Запада. А вот киевские власти действительно виноваты в уничтожении русскоязычного населения Донбасса, подчеркнул аналитик.

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, единственный на Украине, кто хочет продолжать военный конфликт в его нынешней форме, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди. Он указал на то, что поддержка Киева со стороны Запада рушится, потому что она всегда была неустойчивой.

Он уверен, что украинский лидер не хочет перемирия, возможно, по личным причинам. Однако, как пояснил эксперт, тот заблуждается, поскольку США уже переключили свою поддержку на Ближний Восток.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Работа ВС России в зоне спецоперации

Бронегруппа десантников из Новороссийска успешно подавила опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, для разведки «крылатая пехота» использовала беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В ходе боевых действий была уничтожена значительная часть личного состава ВСУ. Бронегруппа, действовавшая на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М, успешно выполнила задачу и оперативно вернулась в безопасную зону, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Российские военные атаковали позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив пять минометных расчетов, заявил глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. В результате контрбатарейной борьбы противник потерял минометы, включая кочующий миномет на базе американского автомобиля HUMVEE. Также были пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и Приютного.

Чехов отметил, что российская авиация и артиллерия атаковали места сосредоточения подразделений ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики. Были нанесены удары по местам концентрации нескольких подразделений, включая десантно-штурмовые и механизированные бригады территориальной обороны ВСУ.

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