ВСУ сбросили взрывное устройство c дрона в Курской области ВСУ сбросили взрывное устройство в селе Горналь Курской области, пострадали два человека

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в селе Горналь Суджанского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, пострадали два человека, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека, — написал Старовойт.

Ранее четыре приграничных населенных пункта Глушковского района Курской области остались без электричества из-за обстрела ВСУ. По словам губернатора, подача тока прекратилась в селах Волфино и Попово-Лежачи, а также в поселках Теткино и Краснооктябрьском. В общей сложности на территории региона зафиксировали шесть прилетов вражеских снарядов.

8 января губернатор Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, было зафиксировано не менее десяти попаданий. В результате обстрела было нарушено энергоснабжение населенного пункта и прилегающего села Попово-Лежачи, никто не пострадал.