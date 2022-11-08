ВСУ сбросили взрывное устройство близ Глушковской РЭС в Курской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Курской области повреждена подстанция Глушковской РЭС, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его данным, Вооруженные силы Украины попытались сбросить самодельное взрывное устройство на подстанцию.

Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, — написал Старовойт.

Он уточнил, что инцидент не повлиял на подачу электроэнергии.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области. По его словам, повреждены дома и хозяйственные постройки, линия энергоснабжения. При этом он отметил, что обошлось без потерь.

4 ноября Старовойт сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов у границы с Сумской областью Украины. По его словам, никто из жителей не пострадал. Он также уточнил, что в населенном пункте Теткино Глушковского района было два прилета, в результате чего получили повреждения жилой дом и сарай. В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировано пять прилетов, но там обошлось без повреждений.