ВСУ сбросили взрывчатку рядом с баком топлива на ЗАЭС Директор ЗАЭС: ВСУ сбросили взрывчатку в пяти метрах от баков с топливом

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба объекта со ссылкой на директора ЗАЭС Юрия Черничука. Представители станции уточнили, что если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальные.

В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям, — говорится в сообщении.

В пресс-службе назвали подобные атаки недопустимыми. Там отметили, что это подчеркивают и в МАГАТЭ. Все стороны сходятся в том, что последствия таких обстрелов могут быть ужасными, однако атаки по-прежнему фиксируются, говорится в сообщении.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС. После хлопка последовала стрельба близ объекта или на нем, рассказали в МАГАТЭ. Эксперты подчеркнули, что вызвались осмотреть район. Однако им отказали, пояснив, что на месте нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».