ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на сельхозпредприятие в российском регионе Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на предприятие в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали сельхозпредприятие в Шебекино Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные сбросили взрывчатку с беспилотника.

Поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет, повреждены кровля и вентиляция одного из корпусов, — написал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. В ведомстве отметили, что дроны были самолетного типа.

До этого российское военное ведомство передало, что ВС РФ предотвратили попытку ВСУ ударить по Белгородской области утром в субботу, 16 марта. Средства ПВО уничтожили снаряды РСЗО RM-70 «Вампир».

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ попытаются прорваться на территорию Брянской области после провала на границе. Он не исключил, что киевские власти сейчас «в глубокой задумчивости» по поводу дальнейших действий.