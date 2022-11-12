Старовойт сообщил о сбросе ВСУ бомбы на подстанцию Глушковской РЭС с дрона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВСУ сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, однако был нанесен незначительный урон оборудованию. Глава региона добавил, что электричества нет в ряде домов нескольких населенных пунктов, оно будет подано в ближайшее время.

Сегодня ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена. <...> Энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, — написал Старовойт.

Это уже не первая атака ВСУ при помощи дронов на подстанции Глушковской РЭС. 8 ноября Старовойт сообщил о повреждении подстанции Глушковской РЭС после сброса украинскими военными самодельной взрывчатки на объект электроснабжения. Он тогда уточнил, что инцидент не повлиял на подачу электроэнергии.

4 ноября Старовойт заявил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов у границы с Сумской областью Украины. По его словам, никто из жителей не пострадал. Он также уточнил, что в населенном пункте Теткино Глушковского района было два прилета, в результате чего получили повреждения жилой дом и сарай. В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировано пять прилетов, но там обошлось без повреждений.