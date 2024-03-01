ВСУ сбросили взрывчатку на АЗС в Курской области Губернатор Старовойт: украинский беспилотник сбросил взрывчатку в селе Крупец

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали село Крупец Рыльского района Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего повреждения получила АЗС и два автомобиля.

Сегодня в селе Крупец Рыльского района с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство. Никто из жителей не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля, — уточнил Старовойт.

Утром 1 марта Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область беспилотником, в результате чего были обесточены три поселка. Губернатор рассказал, что без электричества остались населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ пытались обстрелять село Гордеевка в Курской области. По словам главы региона, украинская армия использовала для атаки два дрона-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Губернатор добавил, что еще один украинский беспилотник упал в огороде в селе Троицком. Как отметил Старовойт, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. Также украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи. По информации чиновника, обошлось без жертв и пострадавших.