ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Донецк СЦКК ДНР: ВСУ сбросили с БПЛА два боеприпаса на Кировский район Донецка

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные сбросили с БПЛА два боеприпаса на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. По его данным, днем ВСУ также выпустили по городу 18 снарядов калибра 155 мм натовского образца.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:10 — город Донецк (Кировский район). Сброшено два боеприпаса с БПЛА, — говорится в сообщении.

В 15:30 ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, согласно данным СЦКК. В 15:45 зафиксировали еще два сброса с БПЛА.

20 ноября ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на конечную остановку автобусного маршрута в Кировском районе Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. По словам чиновника, в результате сброса боеприпаса с БПЛА получил ранение местный житель 1986 года рождения.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что армия России должна нанести удары по местам сборки украинских беспилотников. Депутат также отметил успешную работу российской ПВО по отражению атак дронов ВСУ. Минобороны РФ и власти регионов сообщали, что 26 ноября украинские БПЛА были сбиты в Московской, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях.