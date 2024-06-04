ВСУ сбросили боеприпас на мирных жителей Донецка Два человека пострадали из-за сброса боеприпаса на автомобиль в Донецке

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Двое мирных жителей получили ранения после того, как Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас на частный автомобиль, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города. Уточняется, что это произошло на западе Донецка. Оба пострадавших госпитализированы.

Из-за атаки беспилотника на частный автомобиль в Донецке ранены двое мирных жителей, — говорится в сообщении.

4 июня мэр Горловки, расположенной на севере от Донецка, Иван Приходько сообщал о двух раненных в результате обстрела ВСУ горожанах. По его словам, украинские военные значительно нарастили использование БПЛА в регионе.

Ранее ВСУ попытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что все БПЛА были подавлены силами ПВО, обошлось без пострадавших. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание.

До этого стало известно, что три мирных жителя получили ранения в результате обстрела ВСУ двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, удар был нанесен по Вознесеновке и Мурому.

31 мая Минобороны РФ информировало, что система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном. Целью проникшего утром 31 мая на территорию региона дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов на российской территории, резюмировали в ведомстве.