В ЛНР сообщили, что ВСУ самовольно бросили позиции под Артемовском Офицер НМ ЛНР Марочко: украинские военные самовольно оставляют позиции под Артемовском

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины самовольно покидают позиции под Артемовском, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это обуславливается низким морально-психологическим состоянием бойцов ВСУ, серьезными потерями и утратой связи с командованием.

В районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, — написал Марочко.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что населенные пункты Иванград и Опытное перешли под контроль России. Отмечается, что территории были заняты группировкой войск ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ.

12 октября Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ около Артемовска. По информации канала, украинские военные отступили вглубь города и пытались удержать позиции. Минобороны РФ не подтверждало эти сведения.