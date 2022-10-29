ВСУ с помощью дронов атаковали электроподстанцию в Курской области Глава Курской области Старовойт: ВСУ с помощью дронов атаковали электроподстанцию на окраине Суджи

Фото: vk.com/gubernator46

ВСУ с помощью беспилотников атаковали электроподстанцию на окраинах города Суджа в Курской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что атака не сказалась на работоспособности трансформатора, но есть повреждения крыши и окон здания. Пострадавших нет.

Сегодня ВСУ с помощью беспилотников атаковали электрическую подстанцию, расположенную на окраине Суджи. К счастью, обошлось без пострадавших, — написал Старовойт.

Старовойт ранее отметил, что в регионе завершилось возведение двух усиленных линий обороны. По его словам, до 5 ноября также будет готова третья линия. 20 октября он сообщил, что из регионального бюджета на цели, связанные с СВО, потрачено более 1 млрд рублей. Область обеспечивает своих мобилизованных всем необходимым, заверил он.