Росатом сообщил о ранении трех сотрудников ЗАЭС при атаке ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Три сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке ВСУ, следует из заявления Росатома. Критических повреждений станция не получила, радиационный фон в норме, он не превышает естественных фоновых природных значений.

В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены три человека, — говорится в сообщении.

Руководство Росатома категорически осудило эту атаку и призвало руководство стран Евросоюза и МАГАТЭ, в частности генерального директора агентства Рафаэля Гросси, незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности атомного объекта и категорически осудить эскалацию ситуации вокруг станции.

ВСУ атаковали станцию днем 7 апреля, для этого они задействовали беспилотники-камикадзе. В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, повреждения также получил грузовой автомобиль. Сообщалось, что за 20 минут до атаки на этой территории находились эксперты МАГАТЭ.

В начале апреля Гросси заявлял, что Запорожской АЭС из-за отключения резервной линии энергоснабжения угрожает реальная опасность. Он добавил, что причины отключения до сих пор неизвестны, но меры были предприняты после сообщений о военной активности в регионе.