ВСУ пытаются обойти Работино с южной стороны «РВ»: ВСУ продолжают наступление у Работино и Вербового

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в районе населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, по противнику ведется непрерывный огонь, поэтому продвинуться к рубежам у него не получается. В связи с этим ВСУ предпринимают попытки обойти поселок с юга.

Контроль над окраиной населенного пункта по-прежнему удерживают Вооруженные силы РФ. ВСУ бросают в атаку пехотные подразделения. Таким образом украинская армия пытается добраться до окопов ВС РФ на границе Работино. По данным канала, на южных рубежах ведутся бои за лесополосу.

Вербовое также остается под полным контролем ВС РФ, говорится в публикации. В единичных экземплярах встречаются штурмовики ВСУ, которых ликвидируют на подходе к населенному пункту.

Активно работают по противнику десантные подразделения. Пехота тем временем контратакуют противника, пишет канал.

По данным Telegram-канала «Архангел спецназа Z», украинская армия несет серьезные потери. Российские войска не дают противнику эвакуироваться. Раненные бойцы становятся убитыми, ВС РФ не оставляют шанса на спасения, говорится в публикации.