ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами

Фото: МО РФ

ВСУ при помощи дымовых снарядов пытаются противостоять натиску минометных расчетов российских войск на Артемовском участке фронта в ДНР, рассказал командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным Ювелир. Он отметил, что ВСУ не понимают, где стоят российские бойцы, у противника также не организована контрбатарейная борьба, пишет РИА Новости.

И они «дымили» большие площади, чтобы артиллерия ВС РФ не могла работать, не видела точные наводки, — цитирует собеседника агентство.

По словам военнослужащего, иногда дым достигает позиций ВС РФ. Однако у бойцов есть противогазы, которые они сразу используют.

Ранее стало известно, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки. Потери противника убитыми и ранеными на этом участке фронта за сутки составили до 335 солдат, также российские военные уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одну гаубицу М-777.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения с противником в зоне СВО и продвигаются вперед. По уточнению министра, российская армия успешно расширяет зоны контроля, а украинские войска несут значительные потери. За последний месяц, как подчеркнул Шойгу, ВСУ лишились 23 тысяч человек.

Кроме того, отечественные предприятия увеличили объемы военного производства, указал министр военного ведомства. Проводится активная работа по выпуску новых ракет, предназначенных для систем противовоздушной обороны. Именно правильная организация деятельности оборонно-промышленного комплекса, по словам главы Минобороны, позволила в разы нарастить выпуск боеприпасов и вооружения в 2023 году.