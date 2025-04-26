ВСУ пытались уговорить северокорейских бойцов сдаться на Курщине Военкор Коц: ВСУ безуспешно склоняли бойцов КНДР в Курской области сдаться

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Вооруженные силы Украины пытались уговорить военных КНДР, помогавших ВС России освобождать Курскую область, сдаться, рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Однако, по его словам, северокорейские бойцы показали отвагу.

У них было строгое правило — не попадать в плен живыми. И не сдаваться добровольно. К чему их, к слову, пытался склонить противник, разбрасывая имитации денежных купюр КНДР, на которых иероглифами был выведен текст: «Сдавайся! Ким Чен Ын довел вас до смерти и заморил голодом ваши семьи», — рассказал Коц.

Военкор отметил, что ни один северокорейский солдат не нарушил ни присягу, ни союзнические обязательства. Коц подчеркнул, что военные КНДР сумели внести существенный вклад в разгром группировки ВСУ на территории Курской области.

По словам Коца, Пхеньяну было важно получить опыт ведения современных боевых действий, изучить технологии и тактику потенциального противника в лице «коллективного Запада». Северокорейские военные успешно выполнили эту задачу, резюмировал журналист.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинского военного контингента. Он подчеркнул, что ВСУ были полностью выбиты из приграничного региона. Кроме того, украинская армия в ходе вторжения в Россию потеряла более 76 тысяч солдат убитыми и ранеными.