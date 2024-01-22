ВСУ пытались атаковать аэродром в Смоленске, где погиб Качиньский ВСУ пытались атаковать дроном аэродром Смоленск-Северный

Фото: МО Украины

Один из трех беспилотников Вооруженных силы Украины, сбитых в воскресенье, 21 января, в Смоленской области, был нацелен на аэродром Смоленск-Северный, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Агентство напоминает, что здесь в 2010 году произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Один из беспилотных летательных аппаратов пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит, — заявил представитель в экстренных службах.

О попытке атаковать объекты на территории России тремя дронами в ночь на 21 января ранее сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, все они были самолетного типа. Их сбили в Смоленской области дежурными средствами ПВО.

Также сообщалось, что за несколько часов до этого российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Орловской области. По данным Министерства обороны России, дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 22:30 мск. Его целью была попытка совершить теракт на территории РФ.

Между тем в понедельник, 22 января, беспилотник ВСУ атаковал Макеевку в Донецкой Народной Республике. В результате в некоторых районах города нарушено электроснабжение. Как заявили местные власти, оперативные службы уже устраняют последствия.