ВСУ пятый раз за день пытались атаковать территорию России Два украинских беспилотника перехватили в Калужской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины пытались атаковать с применением беспилотных летательных аппаратов территорию Калужской области, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили два украинских дрона около 14:00 по мск. Это уже пятая за сегодня, по данным Минобороны, попытка ВСУ осуществить террористические атаки в российских регионах с применением БПЛА.

Около 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены еще два украинских БпЛА над территорией Калужской области, — говорится в сообщении.

Ранее ПВО перехватили еще два украинских беспилотника в небе над Калужской областью. Помимо этого, украинская армия предприняла три попытки атаковать территорию Брянской области, применив в общей сложности пять дронов. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

Власти Брянской области ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в Погарском районе, который накануне подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В общей сложности украинская армия выпустила по селу Чаусы восемь снарядов из реактивных систем залпового огня. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадали двое мирных жителей и погибли 10 коров.