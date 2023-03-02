ВСУ применили химические боеприпасы на Артемовском и Донецком направлениях

Фото: МО Украины

архивное фото, бойцы украинской армии

Украинские военные вновь применили химические боеприпасы на Артемовском и Донецком направлениях, сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, о применении запрещенных веществ сообщили с мест за последние несколько дней.

Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей, — сказал Гагин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о случаях применения химического оружия со стороны Киева на Артемовском и Угледарском направлениях. По его словам, украинские военные сбрасывают его с беспилотников. Он уточнил, что жалобы от российских военнослужащих поступают на протяжении как минимум трех недель. Среди симптомов у пострадавших назывались тошнота, рвота и сильное головокружение.

Также сообщалось, что на позиции российских войск вблизи Угледара сбросили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом. Снаряд, сброшенный с дрона, задел двух военнослужащих, они получили ожоги легких. Кроме того, у них появились симптомы отравления — рвота и раздражение слизистых. Остатки сброшенного боеприпаса были отправлены на экспертизу.