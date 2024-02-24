Раскрыты подробности массовой атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 40 снарядов по селам Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

За минувшие сутки украинские военные выпустили более 40 снарядов по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов ВСУ никто не пострадал, серьезных разрушений также не выявлено.

В Белгородском районе по селу Щетиновке выпущено 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших и разрушений нет, — рассказал губернатор.

Как уточнил Вячеслав Гладков, в результате ударов ВСУ в Разуменском сельском поселении повреждены два автомобиля. Помимо обстрела, украинские военные использовали БПЛА: в селе Ломном сбит дрон самолетного типа, Антоновка была атакована с помощью БПЛА-камикадзе, окраину хутора Старого атаковали два дрона.

В Шебекинском городском округе в городе Шебекино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки поврежден автомобиль и забор частного жилого домовладения, — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины предприняли ряд попыток ударить по объектам в ряде российских регионов вечером 23 февраля и ночью 24 февраля. Атака велась по Белгородской, Тульской, Курской и Брянской областям.