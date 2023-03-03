ВСУ при отступлении взорвали мосты под Артемовском В «Вагнере» заявили, что отступившие ВСУ взорвали все мосты под Артемовском

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску, сообщил РИА Новости боец ЧВК «Вагнер». Он добавил, что ВСУ обстреливают объекты в оставленных населенных пунктах под Артемовском, пытаясь остановить окружение города.

При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать. Практически все мосты на подступах к Бахмуту (украинское название Артемовска) они уничтожили, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинские силы делают все, чтобы российской стороне в дальнейшем пришлось восстанавливать больше гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в социальных сетях появилось видео подрыва одного из мостов на подступах к Артемовску. По некоторым данным, это мост через реку Бахмутка.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.