ВСУ предупредили о риске потери трех городов: новости СВО на утро 3 июня

Фото: МО РФ

Украина может в скором времени лишиться Киева, Одессы, а также Николаева, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, это обусловлено активным наступлением российской армии и истощением ресурсов Вооруженных сил Украины. При этом он подчеркнул, что лично видел карту, на которой схематично представлена ситуация на фронтах.

Эксперт отметил, что командование ВСУ вынуждено подтягивать резервы к линиям боевого соприкосновения. Однако это создает определенные проблемы, так как Украина не обладает необходимыми ей ресурсами. Армия России превосходит своего противника не только по численности личного состава, но и по вооружениям, считает экс-агент ЦРУ. Джонсон утверждает, что в какой-то момент украинские войска будут вынуждены отступать, однако у них нет подготовленных позиций.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 2 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 35 раз, информировала пресс-служба представительства региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщению, украинские военные выпустили по ДНР 92 боеприпаса.

В частности, 20 ударов зарегистрировано на Донецком направлении, отметили представители ведомства. Еще 13 обстрелов зафиксировали на Горловском направлении, один — на Ясиноватском. Ранения получили восемь мирных жителей, констатировали в СЦКК.

Фото: МО Украины

Российский «Тор-М2» сбил вертолет и несколько беспилотников ВСУ

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» за последний месяц сбил вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несколько крупных БПЛА, в том числе «Лелека-100», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Зенитчики постоянно осуществляют мониторинг воздушного пространства в поисках целей противника, уточнили в МО.

«Тор-М2» может уничтожать широкий спектр целей, включая самолеты, вертолеты, дроны и даже баллистические ракеты, обратили внимание в Минобороны. При этом машину защищают различными способами, включая самые нестандартные.

Три человека пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе, предупредил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удар был нанесен по Вознесеновке и Мурому.

Как уточнил губернатор, одна женщина в Вознесеновке получила слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Ее состояние врачи оценили как тяжелое. Остальные пострадавшие получили ушибы и небольшие осколочные ранения, констатировал Гладков. В Муроме при обстреле были повреждены два частных дома и здание магазина, констатировал глава региона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ под Харьковом

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» российской группировки войск «Север» поразил скопление резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Противник потерял свыше 30 военных убитыми и ранеными, лишился грузовика и двух автомобилей. Старший офицер реактивной батареи с позывным Чита отметил, что обстановка сейчас складывается напряженная.

В России представят новейшие дроны с самонаведением

На международной выставке HeliRussia 2024 впервые презентуют квадрокоптер-камикадзе «Русак» и легкое ударное крыло «Тювик», оснащенные системой самонаведения, рассказали в конструкторском бюро «Стратим». Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют аналогичных изделий, отметили собеседники агентства.

Дроны будут стоить ненамного дороже обычных БПЛА, подчеркнули конструкторы. При этом эффективность поражения цели выросла многократно.

В США объяснили, чем грозит применение западного оружия против РФ

Правительству Соединенных Штатов нужно внимательнее контролировать применение Украиной американского вооружения против России из-за угрозы ядерного конфликта, написал в журнале The National Interest директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд. Однако Белый дом, наоборот, разрешил наносить удары дальнобойными ракетами по целям в РФ, уточнил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эланд призвал любыми способами ограничить помощь Киеву жесткими условиями, чтобы избежать прямого столкновения с ядерной державой. Американские политики должны учитывать угрозы безопасности США такого рода, констатировал он.

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