ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Запорожье Балицкий сообщил о неудачной попытке наступления ВСУ в районе Старомайорского

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старомайорское в Запорожье, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, противник атаковал силами двух штурмовых бригад, однако понес существенные потери и был вынужден отойти.

На Времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери, — сообщил Балицкий.

Он добавил, что украинская армия пытается занять позиции в населенном пункте, это бы позволило ВСУ получить преимущество при наступлении. По словам Балицкого, украинские бойцы никогда не учитывают свою малочисленность. Кроме того, они недооценивают, насколько крепка обороны и высока подготовка ВС РФ.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о нескольких взрывах, прогремевших на территории Запорожской области, контролируемой Киевом. Точное количество не называлось. По данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе слышны сирены воздушной тревоги.