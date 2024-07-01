ВСУ повторяют теракт в Севастополе: что известно о ракетном ударе 1 июля

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО отразили удар по Севастополю вечером 1 июля, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Осколки упали в прибрежном секторе и Балаклавском районе. Что известно об атаке, есть ли пострадавшие, ВСУ повторяют теракт?

Что известно об ударе

Развожаев предупредил местных жителей о воздушной тревоге в 18:42. Он призвал граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Спустя 10 минут стало известно о работе ПВО.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал губернатор.

В 19:24 стало известно о ликвидации четырех воздушных целей в небе над регионом. Развожаев отметил, что осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Вскоре последовала отмена воздушной тревоги.

В 20:32 губернатор сообщил об уничтожении пяти воздушных целей.

«По уточненной информации пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе. В Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях: в одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов, в одном из домов в окнах выбило стекла, еще в одном ТСН возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины. Никто из людей не пострадал. Это главное», — рассказал Развожаев.

ВСУ повторяют теракт в Севастополе

Как отметил губернатор, результатом атаки стало падение осколков в жилых районах. Смертей чудом удалось избежать. При атаке на Севастополь 23 июня пляж усыпало суббоеприпасами кассетной боевой части ракеты ATACMS. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна изменила курс и подорвалась в прибрежном районе на севере города. В Минобороны России подчеркнули, что ответственность за гибель мирных жителей несут власти США.

В результате удара ВСУ ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.

Одной из погибших стала двухлетняя девочка Елизавета Кирнос. Ее похоронили на «Аллее славы» кладбища Кальфа. Развожаев отмечал, что весь город скорбит из-за произошедшей трагедии.

Как еще ВСУ атаковали Крым

Утром 29 июня в Севастополе объявили воздушную тревогу. Вскоре губернатор рассказал, что системы ПВО Крымского полуострова уничтожили две воздушные цели в Балаклавском районе, осколки упали в прибрежной зоне. По словам Развожаева, в частном доме на улице Выгонной пробило крышу и потолок, разбиты стекла, повреждено несколько домов на улице Жукова. Также известно о падении одного из осколков в районе улицы Новикова.

При обстреле пострадали четыре человека, граждане получили осколочные ранения. Всех пострадавших доставили в больницу, одному из них не потребовалась госпитализация.

Что за новая система оповещения появилась в Севастополе

Власти Севастополя ввели новый сигнал оповещения населения об угрозе удара со стороны ВСУ — «Баллистика». По словам Развожаева, жителям города предоставляется до 30 минут на поиск укрытия в случае атаки ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что угроза удара баллистическими ракетами оставляет очень мало времени для реагирования, поэтому каждый должен немедленно найти безопасное место.

Сигнал воздушной тревоги по-прежнему будет действовать, но теперь будет также объявляться и баллистическая опасность. Для эффективной передачи информации записаны новые видеоролики, их будут транслировать по всем каналам связи.

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