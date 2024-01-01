ВСУ дважды за день обстреляли один и тот же поселок Белгородской области ВСУ повторно обстреляли поселок Красное в Белгородской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины повторно обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждены линии электропередачи, свет отключен в поселке Красное, на хуторе Мухин и частично в селах Нежеголь и Вознесеновка. Никто из жителей региона не пострадал.

ВСУ повторно обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты поселка Красное, хутора Мухин и частично сел Нежеголь и Вознесеновка, — написал глава региона.

1 января в 10:25 Гладков опубликовал сообщение об обстреле поселка Красное, обошлось также без пострадавших. В результате обстрела, в одном из частных жилых домов пробило крышу и посекло фасад. Также в доме были выбиты окна. Еще один снаряд прилетел на территорию школы, уточнил он.

В конце декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода. В результате происшествия погибли 24 мирных жителя. Еще 131 человек получил повреждения различной степени тяжести. После обстрела госпитализация понадобилась 93 жителям, среди которых были и 13 детей.