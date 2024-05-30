ВСУ повторно атаковали российский регион Гладков: ВСУ повторно атаковали Белгородскую область

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о повторной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. По его информации, пострадавших не было.

Село Новостроевка-Вторая подверглось атаке с помощью двух дронов-камикадзе. В результате взрывов произошло возгорание фельдшерско-акушерского пункта, который в настоящее время не эксплуатируется, — написал глава региона.

Гладков уточнил, что в поселке Доброполье около жилого домовладения была повреждена газовая труба. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал о двух атаках ВСУ с помощью дронов-камикадзе на город Шебекино. По его данным, среди мирных жителей пострадавших не было. Один из дронов в результате падения с детонацией повредил кровлю жилого дома. Второй — упал в черте города без детонации.

Вечером 29 мая губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по нескольким населенным пунктам региона. По его словам, под обстрелом оказались хутор Стадников, город Шебекино и Новая Таволжанка. В Стадникове пострадала местная жительница — она получила осколочное ранение височной области.